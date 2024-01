Von Auto erfasst: Fußgängerin stürzt über Böschung

Ehemann setzte Rettungskette in Gang

Der 62-Jährigen war es gelungen, mit ihrem Mobiltelefon ihren Mann zu verständigen. Dieser setzte daraufhin sofort die Rettungskette in Gang. „Die Ukrainerin erlitt durch den Anprall vermutlich einen Bruch des linken Oberarmes und eine Luxation der linken Schulter“, so die Ermittler weiter. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.