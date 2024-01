Ski-Woodstock in der Luxusoase

Ein Ausflug in eine andere Welt. Neben den sündhaft teuren Designer-Geschäften stehen an diesem Wochenende Toiletten-Container, Russinnen in Nerzmänteln drängen sich neben Betrunkenen mit nackten Oberkörpern durch die Gassen, in den völlig überfüllten Lokalen und Bars wird bis in die Morgenstunden auf den Tischen getanzt. Ohne Pause zieht die bunte Party-Karawane bis Sonntag durch Kitzbühel. Kein Wunder, dass die Kopfweh-Tabletten in den Apotheken vergriffen sind. . .