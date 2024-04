Odermatt hielt Hirscher-Comeback für einen Scherz

Druck bei Odermatt

Ob Hirscher nach einer derart langen Pause und im Alter von 35 Jahren noch in der Lage ist, Odermatt in seiner Blütezeit als Rennfahrer Paroli zu bieten? Odermatt sieht den Druck jedenfalls auf seiner Seite. „Eigentlich kann ich in diesem Duell mit Hirscher nur verlieren“, gesteht der Olympiasieger und Weltmeister im Riesentorlauf dem „Blick“.