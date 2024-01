Annette Mann: „Große Sorge um Standort Österreich“

Annette Mann, die mit einem Manager eines Mittelstandsbetriebs verheiratet ist, ist gebürtige Bayerin aus Simbach am Inn - direkt an der österreichischen Grenze. Nichts an ihr wirkt urig oder polternd. Sie spricht nicht einmal Bayerisch. Fast 20 Jahre bei der Lufthansa in Frankfurt haben sie geprägt. Natürlich, zurückhaltend, verbindlich. Statusgehabe ist ihr fremd (das werden Sie am Ende selbst sehen). „Ich biete Mitarbeitern auch gerne das Du an“, schildert die Chefin von 6000 Beschäftigten: „Ich bin überhaupt eher eine Duzerin, weil man so leichter ins Gespräch kommt.“ Was ihr in Österreich auffalle: „Dass Hierarchien mehr ausgeprägt scheinen als in Deutschland oder der Schweiz, und sich manche ein bisschen schwer tun mit dem Du.“ Flüge nützt sie gerne, um mit der Belegschaft ins Gespräch zu kommen. Sie fliegt Eco, Business oder auch die Konkurrenz - einfach zum Vergleich.