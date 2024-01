Der Zeigefinger der Nation: Van der Bellen ist 80

Er werde „eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen“, so Van der Bellen damals. Kickl schmähte ihn daraufhin als „Mumie in der Hofburg“ und „senil“. Beim FPÖ-Neujahrstreffen am vergangenen Wochenende erinnerte der FPÖ-Chef den Präsidenten noch, dass er „zwar in der Hofburg residiert, aber kein Kaiser ist“.