„Krieg im Kopf“ - Straftäter muss in Anstalt

Einsichtig

So hatte der Geisteskranke im letzten April seiner Ex-Freundin gedroht, diese abzuschlachten, sollte sie die Beziehung mit ihm nicht fortsetzen. Als Polizeibeamte ihn kurz darauf stellen, hagelt es Hasstiraden. Schließlich droht er „die Bude“ anzuzünden - und seinem Vater mit dem Umbringen. Laut Haller war der Betroffene nicht zurechnungsfähig. „Er hat massive aggressive Impulse und Gewaltvorstellungen und sagte, dass er sich in die Luft sprengen und einen Arzt umbringen werde.“ Einsichtig zeigt sich der Betroffene schließlich wegen der Einweisung: „Ich weiß, dass ich Hilfe brauche. In meinem Kopf herrscht Krieg.“ C. Dorn