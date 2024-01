ÖSV-Riesentorläufer schrammte am Podest vorbei

Hart wurde in St. Anton am Arlberg gekämpft - am Ende jedoch vergeblich. Nachdem bereits die für Montag und Dienstag geplanten Trainings für die Europacupabfahrten der Damen abgesagt werden musste, machte das Wetter den Organisatoren dann auch am Mittwoch mit weiteren Schneefällen einen Strich durch die Rechnung. Und da für heute noch mehr Schnee angesagt ist, mussten die zwei Rennen dann gleich komplett gestrichen werden, womit Emily Schöpf, Magdalena Egger, Lea Lipburger und Victoria Olivier um ihr Heimspiel umfielen.