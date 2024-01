Eindringliche Appelle zum Erhalt der Wirtshäuser

In großer Gefahr sieht die SPÖ die traditionelle Gastronomie in Wels. Deshalb hat die Gemeinderatsfraktion nun einen Antrag für die kommende Sitzung des Stadtparlaments eingebracht. In diesem Antrag werden Maßnahmen vorgeschlagenen, um eine Strategie für den Erhalt der gastronomischen Vielfalt zu entwickeln.