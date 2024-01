ÖVP-Wien: „Badetag für viele nicht mehr leistbar!“

„SPÖ hat bei den Renovierungsmaßnahmen wohl geschlafen“

Bereits 20 Jahre ist es her, dass der beliebte Badestrand saniert wurde. „Gerade beim Gänselhäufel gehört im Bereich der Turmkabinen auch die Warmwasserversorgung in Ordnung gebracht“, so Bädersprecherin Julia Klika (ÖVP).