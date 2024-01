AK-Boss ließ sich den Sonderlandtag nicht entgehen

Die Tiwag erzeugt ja nur einen Bruchteil der Energie selbst, mit der sie an der Börse handelt. Soll das ein Ende haben?

Die Tiwag-Manager fühlen sich als großer Player, vergessen dabei aber auf Land und Leute. Es ist okay, wenn die Tiwag Gewinne macht. Der Standortvorteil muss dann aber allen Tirolerinnen und Tirolern zugutekommen – und zwar in Form eines günstigen Strompreises.