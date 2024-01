Massenkündigung von Kunden: Empörung im Landtag

„Niemandem soll Strom abgedreht werden“

„Auslaufende Verträge, Hick Hack bei der Preisbildung, Gerichtsverfahren und Streitigkeiten mit Politik, Sozialpartnern und Kunden – das ist keine Tiroler Spezifikum, das passiert in so gut wie allen österreichischen Bundesländern“, betonte LH Mattle. Hier sei der Bund in der Pflicht. Er werde „nicht müde“, an die grüne Energieministerin Gewessler zu appellieren, „dieses heiße Eisen endlich in Angriff zu nehmen“.