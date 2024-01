Mattles Tiwag-Reform: „Kann nur der Anfang sein!“

Forderung nach U-Ausschuss erneuert

Alles, was jetzt an politischen Forderungen im Raum steht, sei heiße Luft. „Mich interessiert dieses politische Theater nicht mehr. Ich will wissen, wie der hohe Strompreis zustande kommt, was das Management an Prämien ausbezahlt bekommt und was LH Mattle als Eigentümer angeschafft hat. Das kann nur ein Untersuchungsausschuss klären“, sagt Oberhofer.