Günstiger Strompreis neue Pflichtvorgabe für Tiwag

Neuer Vorstand, neue Statuten: Im Vorfeld des Tiwag-Sonderlandtags am kommenden Dienstag erläutert LH Anton Mattle die Eckpunkte der geplanten Neuaufstellung der Tiwag. Geplant ist eine Reform der Satzungen, also der organisatorischen Regeln für den Landesenergieversorger. Erstmals in seiner 100-jährigen Geschichte wird darin ein kostengünstiger Preis als Zieldefinition festgelegt. Zudem wurden bereits zwei von drei Vorstandsposten öffentlich neu ausgeschrieben, darunter die Position des Vorstandsvorsitzenden. Am Ende der bis vermutlich Mai anberaumten Suche steht ein Hearing durch ein Personalbüro, danach soll „der oder die neue“ rund ein Jahr Einarbeitungszeit erhalten.