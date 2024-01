Junge Skifahrerin per Heli ins Spital geflogen

Gegen 13.00 Uhr war die junge deutsche Urlauberin auf ihren Skiern gerade im Gemeindegebiet von Baldramsdorf im Bezirk Spittal an der Drau talabwärts unterwegs, als sie im Bereich der Schlepplifte aufgrund einer Eisplatte zu Sturz kam. Dabei zog sich die 15-Jährige so eine schwere Verletzung am linken Bein zu, dass sie mit dem Rettungshubschrauber AR3 ins Landeskrankenhaus Villach geflogen werden musste.