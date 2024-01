Vizebürgermeister der Landeshauptstadt muss gehen

Bei den Zuweisungen von Genossenschaftswohnungen in Klagenfurt fand sich 2022 ein Name mit Wiedererkennungswert: Der Sohn von Vizebürgermeister Alois Dolinar schien auf einer Liste auf. Der Stadtsenat winkte den Antrag auch durch - Dolinar stimmte selbst mit. In einer Aussendung rechtfertigt sich dieser: „Ich möchte betonen, dass ich von der Vergabe der Wohnungen ursprünglich nichts wusste. Die Zuweisung wurde eigenmächtig von meinem damaligen Mitarbeiter im Büro veranlasst.“ Dieser habe den Sohn persönlich gekannt und habe ihm aus einer Notsituation helfen wollen. Außerdem habe er den Namen seines Sohns erst nach dem Beschluss bemerkt.