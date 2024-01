Die Mafia-Braut auf der Salzburger Alm

Später berichteten Zeitzeugen von Würgemalen am Hals der Frau, doch der Bericht darüber ging verloren. Hatte da vielleicht die Mafia ihre tödlichen Spuren im beschaulichen Salzburg hinterlassen? Schließlich handelte es sich bei den Toten um die legendäre Gangsterbraut Virginia Hill und ihren Ehemann, den Ski-Star Hans Hauser. Und die Geschichte der Frau führt in ein Leben wie in einem Krimi - oder in einen Krimi, wie ihn nur das Leben schreiben kann.