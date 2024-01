Italienerin wegen Seifriedsberger-Tod verurteilt

War mit dem Rad unterwegs

Das Opfer befand sich mit der Nationalmannschaft auf einem Trainingsaufenthalt in Sabaudia am Lago di Paola, einem von vielen Nationalmannschaften in der Winterzeit gewählten Ziel. Er war mit anderen Radfahrern unterwegs, als er von einem Auto angefahren wurde. Am Steuer saß die Frau, die aus der entgegengesetzten Richtung kam und die Kontrolle über das Auto verlor, das in einem Kanal landete. Der U23-Weltmeister 2016 war auf der Stelle tot, wie das medizinische Personal sofort nach dem Unfall feststellte.