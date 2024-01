Leergut gestohlen, weil Geld für Hunde-OP fehlte

Von einem „ungewöhnlichen Fall“ von gewerbsmäßigen Diebstahls sprach der Richter zu Beginn des Prozesses am Dienstag im Salzburger Landesgericht: 250 Euro hatte der Angeklagte mit dem gestohlenen Leergut gemacht. Dazu stieg der 32-Jährige zwischen dem 19. November und dem 1. Dezember mehrmals in den umzäunten Lagerplatz eines Lagerhauses in seiner Flachgauer Heimatgemeinde. Die rund 50 leeren Bierkisten, die er bei zumindest fünf Fahrten in sein Auto hievte, brachte er anschließend zu einem 15 Kilometer entfernten Supermarkt und kassierte Pfand. Doch: Bei den Diebstählen filmte ihn eine Überwachungskamera, bemerkte der Richter und wollte den Grund für all das wissen. „Ich hab einen Hund und der hat eine Operation gebraucht, weil er sich die Pfote gebrochen hat. Das war auch ein komplizierter Bruch, der mich in eine finanzielle Krise gestürzt hat“, erzählte der bislang unbescholtene Einheimische.