Zeuge sah Crash beim Neutor: „War Straßenrennen“

Ich hörte bereits das Aufheulen eines Motors.„ Es sind die Worte eines Lenkers, der am Abend des 15. Dezember einen schweren Verkehrsunfall vor dem Neutor beobachtete. Davor sah er, wie zwei PS-Boliden - ein Mercedes und ein BMW - auf der zentralen und oft stark frequentierten Neutorstraße rücksichtslos das Gaspedal durchdrückten: Überholmanöver auf der Gegenfahrbahn, Rasen auf der Busspur, Überfahren einer roten Ampel. All dies erwähnte der Zeuge und merkte bei seiner Polizei-Aussage noch an: “Ich vermute, dass es sich um ein Straßenrennen handelte."