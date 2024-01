Alkoholisierter Snowboarder steckte in Loch fest

Per WhatsApp-Standort in der Dunkelheit geortet

Den Einsatzkräften gelang es, den Mann über sein Handy zu erreichen. Er konnte aber nicht sagen, wo genau er feststeckte, eine Ortung war auch nicht möglich. Die Einsatzkräfte teilten sich auf und suchten in verschiedene Richtungen. Schließlich bekam die Alpinpolizei doch einen Standort des Mannes per WhatsApp geschickt.