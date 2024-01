Lenker rutschte über Schnee-Böschung hinunter

In Bad Dürrnberg (Salzburg) rückte die Feuerwehr Hallein am Montagabend aus, um ein Auto zu bergen, das bei starkem Schneetreiben in einen Hang gerutscht war. Das Auto hing mit dem Heck in der Luft, der Lenker konnte sich selbstständig befreien. Ein Nachbar hatte den Pkw bereits mit seinem Traktor gesichert.