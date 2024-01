Skifahrer fährt 16-Jährigen nieder und flüchtet

Gegen 12 Uhr fuhr ein 16-Jähriger am Montag die Piste Nummer fünf der Seekarspitzbahn in Obertauern hinunter und wollte das Drehkreuz zum Lift passieren, da raste ein anderer, noch unbekannter Skifahrer in ihn hinein. Der Jugendliche stürzte und brach sich dabei das Schlüsselbein.