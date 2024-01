Görtschitztal: Neue Eishalle für die ganze Region

Auch für Eisläufer

900.000 Euro werden in die Halle investiert - aus verschiedensten Fördertöpfen. Die Eisfläche beinhaltet sechs Bahnen. „Die Kältemaschine ist ebenfalls auf dem neuesten Stand“, so Flajs. „Die Fläche kann in kürzester Zeit auch fürs Eislaufen geändert werden. So wird die gesamte Region davon profitieren.“ Bis Herbst sollte der Bau abgeschlossen sein. Da das Gebäude direkt am Görtschitztal-Radweg liegt, sollen noch eine öffentliche WC-Anlage und ein Ruheplatz (inklusive Rad-Reparaturstation) entstehen.