Fahrzeug-Diebe gingen ins Netz der Autobahnpolizei

Und wie sich aufgrund von weiteren Ermittlungen schnell herausstellte, war das Fahrzeug nur wenige Stunden zuvor, in der Nacht zum Muttertag, in Italien, in Bergamo, gestohlen worden. In weiterer Folge stellten die Polizisten im sogenannten Begleitfahrzeug des 53-jährigen, mutmaßlichen Komplizen technische Geräte sicher, die für Diebstähle von Fahrzeugen geeignet sind. Das Duo landete in Untersuchungs- bzw. Auslieferungshaft!