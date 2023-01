Akute Lebensgefahr: Ein Felsen bedroht Wohnhäuser

Derzeit hängen die Experten von Sprengmeister Franz Schuster, der den alten Turm am Pyramidenkogel zu Fall gebracht hat, am Seil um den Dolomit Stück für Stück abzutragen: „Wir haben sogar eigene Studien durchgeführt, um das Gefahrenpotenzial so gering wie möglich zu halten.“