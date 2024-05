Dank des Spätzünders gab‘s am Mini-Platz ein Remis

Nur gut zwei Schritte von der Outlinie bis zum 16er, dazu auf einer Höhe von 1076 Metern. Der Fußballplatz in Preitenegg ist speziell, zählt zu den kleinsten Kärntens. „Es ist das absolute Mindestmaß“, so Teammanager Christoph Eneo. „Aber wir haben keine Möglichkeit ihn zu vergrößern – in jede Richtung gibt es Hindernisse. Obwohl wir mittlerweile besseren Fußball spielen und daher auch gerne auswärts kicken.“