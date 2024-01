Der nächste Akt in der Uni-Posse

Hat Viola Heutger sogar von Papst Johannes Paul II wortwörtlich abgeschrieben? Das behauptet zumindest Stefan Weber, der weithin als so genannter Plagiatsjäger bekannt ist. In seinem Blog stellt Weber Vorwürfe auf, wonach Heutger für ihre 1999 verfasste Dissertation an mehreren Stellen von anderen Autoren abgeschrieben habe - darunter eben der Papst, aber auch die deutsche Zeitung „Die Welt“. Acht Beispiele für mögliche Plagiate führt Weber auf und schließt seinen Beitrag süffisant mit dem Satz: „So jemand wäre um ein Haar Rektor der Universität Salzburg geworden. Gute Nacht, Universität Salzburg.“