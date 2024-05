Auftakt: Lasset die Pfingstfestspiele beginnen

Perfekt sitzt der Auftritt bereits bei diesem Kunstquartett: Galerist Thaddaeus Ropac, Louise Blouin, Ariane Dandois und Pierre Pelegry. Als Festspiel-Stammgast stellte Ropac schon in der Pause nach der ersten Hälfte fest: „Es ist ja selten, dass sich eine Oper so in die Moderne umsetzen lässt. Aber hier bei ,La Clemenza di Tito’ ist das gelungen, mir gefällt’s“.