Rektor-Posten an Uni wird neu ausgeschrieben

Der Hick-Hack rund um den Rektors-Posten dauert nun schon etwa ein Jahr. Nachdem es Hendrik Lehnert nicht auf den Zweivorschlag des Unisenats geschafft hatte, kam es zu zwei Beschwerden beim Bundesministerium. Erst verganenen Freitag gab das Bundesverwaltungsgericht dem Unisenat aber wieder recht, der Zweiervorschlag war sehr wohl gültig. Noch in den nächsten Wochen hätte gewählt werden sollen. Doch die Neuausschreibung, die am Freitag bekannt wurde, wirft die Rektor-Suche zurück an den Start.