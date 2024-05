Skigebiet Karkogel bekommt Geld für Beschneiung

Anpacken will die Raiffeisen als einer der größten Investoren in der Salzburger Seilbahnwirtschaft auch an anderer Stelle. Etwa mit einer Erneuerung des untersten Lifts im Skigebiet Monte Popolo in Eben. Das könnte so funktionieren: Der neuere Grafberg Express aus Wagrain könnte den Schlepplift in Eben ersetzen, der wiederum zum neuen Angerlift (Dachstein West) werden. „Der Angerlift ist die Schwachstelle im Gebiet – so können wir unsere Synergien ausnutzen“, weiß Derndorfer. Das Bekenntnis zum Wintertourismus ist gegeben. Derndorfer: „Man braucht nur auf Fotos aus den 50ern nachsehen, wie es in den Gebirgstälern ohne Wintertourismus ausgesehen hat. Da war nicht viel da!“