Alko-Lenker (92) fährt ins Auto von 18-Jähriger

Alkoholisiert war ein 92-Jährige am späten Samstagabend in St. Martin am Tennengebirge unterwegs. Plötzlich fuhr er auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in das Auto einer 18-jährigen Halleinerin. Deren junge Beifahrerin und der Senior wurden verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.