Spielzeug-Erfinder: „Am Anfang nur gescheitert“

Es ist so schwierig, ein Spiel zu erfinden - eigentlich gibt es schon alles!„ Viermal ist es Roman Ulrich geglückt. Der 48-Jährige tüftelt in Kuchl an außergewöhnlichem Holzspielzeug, mit dem Kinder nicht nur spielen, sondern auch lernen sollen. Sein Unternehmen “Romanswerk" ist mittlerweile weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt: Spiele verschicken er und Frau Niki (41) bis in die USA.