VW-Konzern streicht Managern Gehaltserhöhung

Manager der Volkswagen AG sollen weniger Geld bekommen als geplant. Eine in Aussicht gestellte Inflationsprämie in Höhe von 1000 Euro für die VW-Manager sowie eine Entgelterhöhung um 3,3 Prozent zum 1. Mai soll es nicht geben, bestätigte am Sonntag eine Unternehmenssprecherin.