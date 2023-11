VW-Chef: „Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig!“

VW sagt sich in China von Wolfsburg los

Auf dem hart umkämpften Auto-Markt in China will Volkswagen will künftig verstärkt auf chinesische Zulieferer setzen und sich damit auch vor internationalen Krisen schützen. Der Konzern will deshalb „in China, für China“ produzieren, sagte der VW-Konzernvorstand für China Ralf Brandstätter.