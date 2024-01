Fußgängerin mitten in der Nacht von Pkw angefahren

Alko-Unfall in Kirchberg

Bereits am Samstagabend kam es auch auf der B170 in Kirchberg in Tirol zu einem folgenschweren Unfall. Kurz nach 18.30 Uhr krachten aus bisher unbekannter Ursache ein Pkw und ein Klein-Transporter zusammen. „Der Pkw wurde von einem 58-jährigen Türken in Richtung Kitzbühel gelenkt, der Lenker des Klein-Lkw, ein 57 Jahre alter Brite, fuhr in die Gegenrichtung“, so die Polizei.