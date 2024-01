Für diese Rekorde ist der ÖSV-Youngster zu alt

Mit 18 Jahren, sechs Monaten und elf Tagen gibt Moritz Zudrell heute in Wengen sein Weltcup-Debüt. Damit ist klar: Den Rekord von Piero Gros (It), als jüngster Slalom-Sieger aller Zeiten wird er nicht knacken Der war am 17. Dezember 1972 gerade mal 18 Jahre, einen Monat und 18 Tage alt, als er in Madonna (It) triumphierte.