Rot-Türkis-Grün wäre „zumindest eine Möglichkeit“

„Bei Verweigerung von Bilanzlegungen gehören die Strafen vervielfacht“, erklärte Kogler. Die derzeitige Höhe sei viel zu niedrig: „Das ist ja jetzt nicht einmal die Portokassa“, betonte der Grünen-Chef. „Das ist einfach in keiner Relation.“ Zwar werde in vielen Bereichen oft „fast reflexartig“ nach einer Strafverschärfung gerufen, aber hier habe es schon einen Effekt, ist Kogler überzeugt: „Dass es so wenig ist und dass dann diejenigen, die sie zahlen müssen, so wie es jetzt ausschaut, das auch noch von der Firma, also von der Signa, ersetzt bekommen, die das ihrerseits von der Steuer absetzt - also das ist ja wirklich pervers und da muss man volle Kanne reinfahren.“