Nach FPÖ-Treffen: Parteien nun auf Anti-Kickl-Kurs

Grüne: „Hetzparolen-Hammer“

Für Kritik sorgte Kickls Rede auch bei den Grünen. „Er schlägt mit einem Hetzparolen-Hammer um sich“, kritisierte Generalsekretärin Olga Voglauer in einer Aussendung. Gefehlt hätten in der hasserfüllten Rede dagegen Lösungsvorschläge für die Menschen in diesem Land und konkrete Ideen für die Zukunft. „Die politischen Ansichten von Herbert Kickl sind brandgefährlich für die Demokratie in diesem Land“, warnte Voglauer unter Verweis auf Kickls Vorbild Ungarn.