„Ich freue mich, wenn 10.000 Fans pfeifen“

Kaum eine Handball-Nation versteht es, die Feste so zu feiern, wie Kroatien. Und von wegen Umbruch: Mit einem 39:29 gegen Spanien wurde der Vize-Europameister in Grund und Boden gespielt, die Spieler mussten minutenlang Ehrenrunden drehen, wurden in der Mannheimer SAP-Arena von gut 8000 kroatischen Fans hofiert. „Ich habe gedacht, dass in Zagreb gespielt wird“, war ÖHB-Teamchef Ales Pajovic beeindruckt.