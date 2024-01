Österreich gegen Kroatien LIVE ab 20.30 Uhr

Außenseiter gegen Kroatien

Der Auftakt in die EM ist für die österreichische Handball-Nationalmannschaft geglückt. Gegen Rumänien gab es am Ende doch einen souveränen 31:24-Sieg. Glänzend in Form zeigte sich vor allem Torwart Constantin Möstl, der auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Bemängelt werden musste allerdings die Chancenverwertung. Gerade in der ersten Halbzeit ließen die Österreicher zu viele Top-Chancen aus.