Finanzmarktaufsicht soll Stadtkredit untersuchen

Nach den Turbulenzen auf dem Energiemarkt Mitte 2022 kam die Wien Energie in arge finanzielle Schieflage und musste innerhalb weniger Tage mehrere Milliarden Euro an der Energiebörse als Sicherheit hinterlegen. Im Endeffekt ist - auch dank rasch fallender Preise - nichts passiert. Die Finanzspritze der Stadt (Notkredite) hat jedoch auch die Stadt selbst an ihre finanziellen Grenzen gebracht.