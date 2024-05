Viennas nächster Streich: „Spieler quälten sich“

Dessen Zweitligist bei der Admira einen 3:0-Erfolg holte und den bereits vierten Sieg in Serie feierte. „Wir erreichen unsere Ziele nur gemeinsam. Jeder weiß, worum es geht. Es wird von Woche zu Woche besser, die Jungs ziehen den Matchplan sehr gut durch, sind mental stabiler geworden und können dadurch Rückschläge besser wegstecken.“ Weshalb Blau-Gelb nun auf Platz vier kletterte, am Samstag empfängt man zum Saisonabschluss Amstetten. „Ich appelliere an jeden Spieler, dass er da noch einmal alles raushaut.“