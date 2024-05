150 Kilogramm schweres Kalb überrannte Bäuerin

Stallarbeit kann lebensgefährlich sein – das zeigte sich wieder auf einem Bauernhof in Unterweißenbach in OÖ. Dort überrannte ein 150 Kilo schweres Kalb die Bäuerin (48). Diese schlug mit dem Hinterkopf am Betonboden auf und war kurz bewusstlos. Die Frau kam ins Spital.