Schwefelsäure trat aus: ÖBB-Mitarbeiter verätzt

Gefährlicher Zwischenfall am Montagabend in Hall in Tirol: Am Verschiebebahnhof trat Schwefelsäure aus einem Kesselwagen aus. Ein 28-jähriger ÖBB-Mitarbeiter wurde an der Hand verätzt. Nachdem der Notruf abgesetzt worden war, lief am Gelände ein großer Einsatz an.