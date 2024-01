Leader KAC gewinnt Torspektakel gegen Pioneers

Der KAC hat seine Serie in der ICE Hockey League mit einem Torspektakel gegen die Pioneers Vorarlberg fortgeführt. Die in der Tabelle voran liegenden Klagenfurter siegten am Freitagabend vor heimischer Kulisse mit 8:5 und punktete damit auch im 14. Spiel in Folge. Im Verfolger-Duell unterlag Salzburg bei Fehervar mit 2:4, die „Roten Bullen“ haben als Zweiter nun vier Zähler Rückstand auf Österreichs Rekordmeister.