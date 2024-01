Sozialarbeiter: Land zahlt neuen Lehrgang

Arbeiten bereits während Ausbildung

Angesprochen werden sollen berufstätige Fachkräfte mit fehlender Ausbildung, mit Weiterbildungswillen, Wiedereinsteiger oder Berufsumsteiger. „Mit diesem zweijährigen und berufsbegleitenden Lehrgang kann man bereits während der Ausbildung in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten“, so Schneemann. Damit stelle man in kurzer Zeit genügend qualifiziertes Personal für diesen Bereich sicher.