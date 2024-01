Coach Heraf will seine Spieler laufen sehen

Austria Lustenau hat das Kurztrainingslager im Bregenzerwald gut abgeschlossen, trainierte gestern schon wieder auf dem Kunstrasen in Hohenems. Heute (15) haben Coach Andreas Heraf und sein Team das erste Vorbereitungsspiel beim FC Biel-Bienne (Sz) auf dem Programm. Was der Trainer sehen will, ist klar. „Es hat nicht viel Aussagekraft. Ich habe den Spielern gesagt, dass es keine interne Qualifikation ist“, erklärt er, „ich will, dass jeder eine gute Trainingseinheit bekommt.“