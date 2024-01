50 Millionen Klicks machen junge Wienerin zum Star

Ihre vorläufig letzten Highlights auf dem abenteuerlichen Lebensweg: einige Roadtrips und „Vanlife“ (also das Wohnwagenleben) in Hawaii sowie die Erkundung des Hochlands von Ecuador am Pferderücken. Immer dringt Leonie – zwar mit gebotener Vorsicht – unbekümmert in andere Welten wie den Amazonas ein, wo sie in paradiesischer Unschuld alle ihre Hüllen fallen ließ, um mit der Natur eins zu werden!