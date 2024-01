Schwere Kost | Leichte Kost

Leichte Kost. Vor allem widmen wir uns heute - neben rot-weiß-roten sportlichen Erfolgen - jenen Vergnügungen, die für viele Österreicher zur liebsten leichten Kost zählen: die großen Bälle! Von „Krone“-Adabei Norman Schenz erfährt man unter anderem, wer heuer den Opernball eröffnet (es sind Startenor Piotr Beczała mit der Blumenarie aus Georges Bizets „Carmen“ und Operndiva Elīna Garanča). So richtig eröffnet wurde die Ballsaison schon in der Nacht auf heute mit dem Steirerball in der Wiener Hofburg - ein Ball (übrigens unter „Krone“-Patronanz) mit ganz besonderem Flair. Und das, wie man heute bei uns online und auf Papier lesen kann, nicht nur, weil alle Gäste in Dirndl und Tracht durch den imperialen Palast wandelten…