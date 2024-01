Der knöcherne Job der Tatortreiniger in Graz

Schutzanzug an, Überzugsschuhe drüber, Maske rauf. Mit Stanley-Messer in der Hand schneidet die in Schutzkleidung gehüllte Frau ein Stück von einem blutigen Polster ab. In dieser Grazer Wohnung ist vor kurzem eine ältere Frau gestorben - nun sind Tatortreiniger vor Ort, um das zu erledigen, was Familienangehörige nicht schaffen würden.